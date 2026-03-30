محافظات

المنيا تحقق المركز الثاني في استرداد أراضي الدولة وإزالة 3879 حالة تعد

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحقيق المحافظة المركز الثاني على مستوى الجمهورية في معدلات إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، في إنجاز يعكس حسمًا وجدية في تطبيق القانون، ويؤكد الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، مشددًا على استمرار الجهود دون تهاون للقضاء على ظاهرة التعديات بشكل نهائي.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت، خلال تنفيذ أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي استمرت في الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026، في إزالة 3879 حالة تعدٍ متنوعة، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها والتصدي لمخالفات البناء بكافة صورها.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الحالات التي تم التعامل معها تضمنت إزالة 1627 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و1155 حالة مخالفة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، و639 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 458 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف القضاء على التعديات ومنع تكرارها.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن نجاح تنفيذ الموجة 28 جاء نتيجة للتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات والتصدي لأي مخالفات في مهدها.

يُذكر أن الموجة 28 نُفذت على ثلاث مراحل متتالية لضمان التغطية الشاملة، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026، تلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، واختُتمت بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري.

