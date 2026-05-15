دونجا يصل إلى القاهرة لمساندة الزمالك في مباراة الغد.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن وصول نبيل عماد دونجا لاعب نادي النجمة السعودي الى القاهرة لمساندة الزمالك في مباراة الغد.

وشارك صورة قائلا :"دونجا في الطريق الي القاهره وسيكون مساندا للزمالك في الاستاد في مباراة الغد".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على إستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.