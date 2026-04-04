عراقجي: استهداف منشآتنا النووية يهدد بكارثة إشعاعية

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تداعيات الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أنها تُعرض المنطقة لخطر إشعاعي جسيم، لا سيما في ما يتعلق بمحطة بوشهر النووية.



وقال عراقجي إن استمرار هذه الاعتداءات قد يؤدي إلى عواقب كارثية على المستويين البيئي والإنساني، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقفها.



وانتقد الوزير الإيراني ما وصفه بـ"صمت" مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنهما لم يتخذا أي إجراءات لردع الهجمات أو إدانتها، رغم خطورتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.