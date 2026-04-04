أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أبريل 2026 في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة أحدث الأسعار، نظرًا لاعتماد قطاع كبير منهم على الوقود في التنقل اليومي وتشغيل المركبات، وهو ما يجعل أي تغير في الأسعار محل متابعة دقيقة من مختلف الفئات .

وتزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة حول أسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، ما دفع المواطنين لمعرفة الأسعار الرسمية المطبقة حاليًا داخل الأسواق المحلية .

أسعار البنزين اليوم السبت 4 أبريل 2026 في محطات الوقود

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها للتر، ليواصل ثباته عند هذا المستوى دون تغيير مقارنة بآخر تحديث رسمي .

كما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وهو من أكثر الأنواع استخدامًا بين أصحاب السيارات في مصر، ما يجعله محل اهتمام كبير من جانب المواطنين .

فيما سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وهو الأقل سعرًا بين أنواع البنزين، ويُستخدم بشكل واسع في بعض فئات المركبات، خاصة القديمة منها .

سعر السولار اليوم السبت 4 أبريل 2026

سجل سعر السولار اليوم نحو 20.5 جنيه للتر، ليستقر عند نفس مستواه الحالي دون أي تغييرات جديدة، ويُعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيل والعديد من الأنشطة الصناعية والخدمية، ما يجعله عنصرًا مؤثرًا في تكلفة السلع والخدمات .

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في السوق المحلي

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم عند نفس المستويات المعلنة، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 350 جنيها، وهي الأكثر استخدامًا داخل المنازل .

فيما سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 25 كجم نحو 550 جنيها، والتي تُستخدم بشكل أكبر في الأنشطة التجارية وبعض القطاعات الخدمية .

سعر غاز تموين السيارات اليوم

بلغ سعر غاز تموين السيارات اليوم نحو 13 جنيها للمتر، ليستمر عند نفس مستواه دون تغيير، ويُعد الغاز الطبيعي من البدائل الاقتصادية التي يعتمد عليها عدد متزايد من أصحاب السيارات في مصر .

تفاصيل زيادة أسعار البنزين الأخيرة في مارس 2026

كانت الحكومة قد أعلنت في 10 مارس 2026 عن زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وهي الأسعار التي لا تزال مطبقة حتى الآن .

وجاءت هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والتغيرات في الأسعار العالمية للنفط، وهو ما ينعكس على تسعير الوقود داخل السوق المحلي.

تأثير أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد

تؤثر أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث ترتبط بشكل وثيق بأسعار النقل والمواصلات، فضلًا عن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على النقل في سلاسل الإمداد .

كما تلعب أسعار الوقود دورًا مهمًا في تحديد تكاليف التشغيل للعديد من القطاعات الاقتصادية، ما يجعل استقرارها عاملًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الأسواق بشكل عام .

استقرار الأسعار وسط متابعة مستمرة

يعكس استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الثبات النسبي في سوق الوقود، مع استمرار متابعة المواطنين لأي تحديثات جديدة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا .

ويظل الوقود من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد اليومي، ما يجعل متابعة أسعاره بشكل مستمر ضرورة لكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال.