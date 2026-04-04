قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
إشارة قبيـ ـحة.. القصة الكاملة لـ"خناقة طبيبة" مع مريضة داخل مستشفى دهب.. تحقيق عاجل ومحضر رسمي
الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه
شوبير يكشف عن ظاهرتين غريبتين في بطولة الدوري المصري
يقترب من 55 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك
هل تم توقيع مذكرة عزل ترامب؟.. إليك الحقيقة الكاملة
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أبريل 2026 في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 أبريل 2026 حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة أحدث الأسعار، نظرًا لاعتماد قطاع كبير منهم على الوقود في التنقل اليومي وتشغيل المركبات، وهو ما يجعل أي تغير في الأسعار محل متابعة دقيقة من مختلف الفئات .

وتزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة حول أسعار البنزين والسولار اليوم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، ما دفع المواطنين لمعرفة الأسعار الرسمية المطبقة حاليًا داخل الأسواق المحلية .

واقرأ أيضًا:

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم السبت 4 أبريل 2026 في محطات الوقود

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر بنزين 95 نحو 24 جنيها للتر، ليواصل ثباته عند هذا المستوى دون تغيير مقارنة بآخر تحديث رسمي .

كما بلغ سعر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، وهو من أكثر الأنواع استخدامًا بين أصحاب السيارات في مصر، ما يجعله محل اهتمام كبير من جانب المواطنين .

فيما سجل سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه للتر، وهو الأقل سعرًا بين أنواع البنزين، ويُستخدم بشكل واسع في بعض فئات المركبات، خاصة القديمة منها .

سعر السولار اليوم السبت 4 أبريل 2026

سجل سعر السولار اليوم نحو 20.5 جنيه للتر، ليستقر عند نفس مستواه الحالي دون أي تغييرات جديدة، ويُعد السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيل والعديد من الأنشطة الصناعية والخدمية، ما يجعله عنصرًا مؤثرًا في تكلفة السلع والخدمات .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم في السوق المحلي

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم عند نفس المستويات المعلنة، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 350 جنيها، وهي الأكثر استخدامًا داخل المنازل .

فيما سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 25 كجم نحو 550 جنيها، والتي تُستخدم بشكل أكبر في الأنشطة التجارية وبعض القطاعات الخدمية .

سعر غاز تموين السيارات اليوم

بلغ سعر غاز تموين السيارات اليوم نحو 13 جنيها للمتر، ليستمر عند نفس مستواه دون تغيير، ويُعد الغاز الطبيعي من البدائل الاقتصادية التي يعتمد عليها عدد متزايد من أصحاب السيارات في مصر .

تفاصيل زيادة أسعار البنزين الأخيرة في مارس 2026

كانت الحكومة قد أعلنت في 10 مارس 2026 عن زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه للتر، في حين وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وهي الأسعار التي لا تزال مطبقة حتى الآن .

وجاءت هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والتغيرات في الأسعار العالمية للنفط، وهو ما ينعكس على تسعير الوقود داخل السوق المحلي.

تأثير أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد

تؤثر أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث ترتبط بشكل وثيق بأسعار النقل والمواصلات، فضلًا عن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على النقل في سلاسل الإمداد .

أخر تحديث.. سعر لتر البنزين بكافة أنواعه في محطات الوقود اليوم

كما تلعب أسعار الوقود دورًا مهمًا في تحديد تكاليف التشغيل للعديد من القطاعات الاقتصادية، ما يجعل استقرارها عاملًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الأسواق بشكل عام .

استقرار الأسعار وسط متابعة مستمرة

يعكس استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الثبات النسبي في سوق الوقود، مع استمرار متابعة المواطنين لأي تحديثات جديدة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا .

نصائح هامة لتقليل استهلاك البنزين في السيارات

ويظل الوقود من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد اليومي، ما يجعل متابعة أسعاره بشكل مستمر ضرورة لكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

الزمالك والمصري

الصدارة والهدافين.. 7 مكاسب للزمالك بعد الفوز علي المصري في الدوري

ليفربول ضد بي إس جي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الزمالك

أحمد شوبير : بالأرقام الزمالك أقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد