هل تقرر تحويل الدراسة "أونلاين" غداً لطلاب المدارس؟ .. التعليم تحسم الجدل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لن يتم تطبيق نظام “الدراسة أونلاين” في المدارس يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءا من غد الأحد مع باقي مؤسسات الدولة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام الدراسة بشكل طبيعي حضورياً في جميع المدارس لجميع الطلاب يوم الأحد من كل أسبوع ، حرصا على انتظام العملية التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن رئيس الوزراء وجه رسمياً بعدم تطبيق منظومة العمل عن بعد في المدارس ، وبناءا عليه فالعمل مستمر في المدارس كل يوم أحد كما هو بدون تغيير

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفعيل العمل " أونلاين" الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل لمدة يوم واحد، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا استمرت الحرب وتداعياتها، فيمكن النظر فى زيادة يوم آخر، معقبا: “ القرار لا يطبق على المدارس أو الجامعات أو المصانع أو المستشفيات”.

و أعلنت الحكومة بدء تفعيل منظومة العمل عن بُعد اعتبارًا من غد الأحد، ليوم واحد من كل أسبوع، في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الوقود والطاقة، دون التأثير على معدلات الإنتاج والتشغيل، ومن المقرر تطبيق هذا النظام على القطاعين الحكومي والخاص لمدة شهر مبدئيًا، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.

وأكدت الحكومة حرصها على استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق هذا النظام، في مقدمتها المصانع، والمستشفيات، ومحطات المياه والغاز والصرف الصحي، وكافة الخدمات الأساسية التي لا يمكن تشغيلها عن بُعد، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارها بكفاءة، كما تم استثناء المدارس والجامعات من تطبيق منظومة العمل عن بُعد، تجنبًا لأي تأثير سلبي على العملية التعليمية، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي، حيث يمثل انتظام الدراسة أولوية لا تقل أهمية عن باقي الملفات الحيوية.

هل المدارس اجازة غداً ؟ .. سؤال يتم طرحه حاليا بشكل واسع من أولياء الأمور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حيث يروج البعض لأن غداً اجازة في المدارس بمناسبة أحد الشعانين ، بينما يروج البعض الآخر لأن المدارس اجازة غداً نظرا لتحويل الدراسة أونلاين يوم الأحد ترشيداً للإستهلاك .

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار وأجابت على سؤال هل المدارس اجازة غداً ؟

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بمنح طلاب المدارس أو المدرسين اجازة غداً الأحد ، نافية وجود أي اجازات رسمية او قرارات بتعطيل الدراسة .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه في يوم أحد الشعانين كل عام تستمر الدراسة في المدارس بشكل طبيعي ، مع السماح بغياب الأخوة المسيحيين دون اعتبار هذا اليوم اجازة رسمية في الدولة .