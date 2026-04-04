إصابة كبيرة.. آية عبدالرحمن تروي مغامراتها مع المطبخ

كشفت الإعلامية آية عبدالرحمن عن مغامراتها فى المطبخ مؤكدة انها تحرص على دخول المطبخ وطهى الطعام لعائلتها.

وقالت آية عبدالرحمن خلال ندوة صدى البلد : احب المطبخ وأسعى باستمرار ان أعد الطبق الرئيسي بنفسى ولكن هذا لا يعنى اننى دائما أعد الطعام حيث ليس هناك ما يمنع ان نتناول بعض الأطعمة من الخارج وذلك فى حالة بعض الظروف الخارجة عن إرادتي.

واوضحت آية عبدالرحمن : تعرضت الى إصابة كبيرة اثناء تواجدى بالمطبخ فى إحدى المرات وهذا دليل على اننى أحرص على اعداد الاطعمة لأسرتي.

وحلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول.

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة.

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرحلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته.

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن أولوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها.

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير.

آية عبدالرحمن تحدثت أيضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الآخر.