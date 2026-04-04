الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رياض الخولي وسلوى خطاب جبابرة.. نضال الشافعي يتحدث عن كواليس مسلسل درش

سعيد فراج   -  
تصوير أحمد رمضان

حل النجم نضال الشافعي ، ضيفًا على موقع صدى البلد ، في ندوة خاصة، لتكريمه عن تميزه بالموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الندوة، تحدث نضال الشافعي، عن كواليس عمله في  مسلسل درش، للفنان مصطفى شعبان، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مشيرا إلى أن شخصية بكر، التي لعبها في الأحداث قريبة من الواقع. 

وحول كواليس العمل، قال نضال الشافعي: «محمد علي رزق بقدم له من كل التحية والتقدير أخويا التوأم كان عظيم في دور هلال ربنا يحميه .. وطبعا أساتذتنا الكبار رياض الخولي وسلوى خطاب كانوا جبابرة.. وكاركتر بكر عجبني لأن أنا دايماً بحب الشخص الشرير أبو دم خفيف .. لكن الشر الصريح ده بيتعبني شوية». 

وأضاف نضال الشافعي: «شخصية بكر قريبة من الناس واللي يشوفها يقول والله الواد ده بنشوفه في القهوة وما بيرضاش يحاسب على حاجة». 

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد 

وخلال الندوة تطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله في مسلسل درش، والمشاهد التي جمعته بالفنان محمد علي رزق ورياض الخولي وسلوى خطاب. 

وتحدث نضال الشافعي، عن كواليس مسلسل رأس الأفعى، وحرصه على المشاركة في الأعمال الوطنية، بعد الجماعة 2، ومسلسل الاختيار. 

وتطرق نضال الشافعي، إلى كواليس عمله مع الزعيم عادل إمام، وقصة ترشيحه له، وموقف جمع بينهما قبل أن يتعاون معه. 

 

أعمال نضال الشافعي

شارك الفنان نضال الشافعي، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بدور «بكر» في مسلسل درش، مع الفنان مصطفى شعبان، كما شارك في مسلسل رأس الأفعي، بدور شرفي (مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور) واستطاع أن يترك بصمة فيه. 

مسلسل "درش"  يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
