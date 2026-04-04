وفاة ساجدة عبيد.. معلومات لا تعرفها عن المطربة العراقية

نشرت نقابة الفنانين العراقيين تعليقا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة الفنانة ساجدة عبيد.

وكتبت النقابة : ببالغ الحزن والأسى، تنعي نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ساجدة عبيد، والتي وافتها المنية هذا اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

معلومات عن الفنانة ساجدة عبيد

بدأت تغني منذ ان كانت بعمر 12 سنة، كانت انطلاقتها الحقيقية في الغناء عام 1978 بأغنية ( يتيمه )، قدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من روائع الأغاني، التي امتزجت فيها روح العاطفة بالأمل والتفاؤل.

ومن أبرز أغانيها المشهورة (انكسرت الشيشة، هذا الحلو كاتلني، خالة ويا خالة، انا ارد اعوف كل هلي)، وأيضًا غنت المواويل العراقية،[8] الحزينة والطربية، كما غنت جميع المقامات العراقية بأسلوب فني مغاير تماماً لأسلوب الفنانين العراقيين.

شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية ومن أبرزها (مهرجان بابل الدولي، مهرجان لوزان تحت الأرض للأفلام والموسيقى).