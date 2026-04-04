مواقف كوميدية.. محمد ثروت يروي تفاصيل قيادته لطائرة فى "السوق الحرة"| شاهد

كشف الفنان محمد ثروت، بعض المواقف الكوميدية التى تعرض لها فى مسلسل “السوق الحرة”، و الذى عرض فى رمضان الماضي وخطف العمل الأنظار إليه.

وقال محمد ثروت ، فى ندوة صدى البلد : تحمست لهذا العمل بشكل كبير بعد قرائتي للسيناريو الذى كتبه هشام يحيى خاصة أنها فكرة جديدة ومختلفة ، فضلا عن أنه عمل كوميدى وهو ما أحبه وهذا أيضا "ملعبى".

وأضاف محمد ثروت : حمسني أيضا للمشاركة فى العمل المخرج شادي على الذى تعاونت معه من قبل فى عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا قبل المسلسل.

وأوضح محمد ثروت : أكثر المشاهد التى أثارت حالة من الكوميديا الخاصة بشخصية “جمعة” فى المسلسل هو مشهد ركوب الطائرة وتم تصويره أكثر من مرة بسبب حالة الضحك والكوميديا التى سيطرت على المشهد من جانب الممثلين.

تفاصيل مسلسل السوق الحرة

وتحدث الفنان محمد ثروت، عن شخصية جمعة مسئول شئون العاملين فى المطار وكيف استطاع أن يقدم هذه الشخصية بطريقة كوميدية لتخطف الأنظار.

من جهته، تطرق الفنان محمد رضوان إلى تفاصيل شخصية “كاظم” الذي حقق حلمه بامتلاكه مطارا خاصا به مما خلق حالة من الجدل لدى الجمهور خاص مع فكرة صفة البخل التى تتسخ بشخصيته.

بينما كشف حسام داغر ، عن شخصية أشرف التى قدمها بالعمل حيث يظهر كدكتور إلا أنه ليس له فى الطب.

وأما دينا محسن “ويزو” تحدثت عن شخصية ندى ايلاينار والتى تهتم بالميكاب والمكياج وتقوم ببيع سلع مضروبة.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت الى النور وما اصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي الى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات فى هذا العمل وفكرة تقديم عمل فني بعتمد على اللامنطق.

وأخيرا كشفت المنتجة شرين مجدي عن الصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل والتحديات التى حاولت تذليلها بفريق العمل حتي يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.