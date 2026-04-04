مسلسل عشاء مروان الأخير يعيد نجوم نقابة المهن التمثيلية للشاشات

انتهى المخرج بلال العربي والمنتجان محمد هشام عامر ومصطفى متولي من تصوير مسلسلهم الجديد "عشاء مروان الاخير" والذي ينتمي لنوعية الميكرودراما .

وحرص صناع العمل على الاستعانة بعدد من فنانين نقابة المهن التمثيلية الذين ابتعدوا عن الشاشات خلال الفترة الماضية ومنحهم المشاركة في هذه النوعية الدرامية الجديدة التي من المقرر ان تنتشر خلال الفترة المقبلة.

واستعان مخرج العمل بكل من ناني سعدالدين وعصام شاهين وعبير الطوخي بجانب ابطال العمل الشباب نيچار محمد واركان توماس، كما يشهد المسلسل عودة الفنان محمد هشام عامر للتمثيل مجددا بعد غيابه لسنوات طويلة منذ ان شارك في عدد من الاعمال الدارمية الهامة منها شيخ العرب همام مع الفنان يحيى الفخراني وخلف الله مع الفنان نور الشريف وغيرها من الاعمال الاخرى.

وتدور احداث المسلسل في اطار درامي تشويقي حول احد الازمات التي يتعرض لها الشباب الذين يفتقدوا التواصل مع ابويهم، والمسلسل من تأليف واخراج بلال العربي ومدير تصوير مصطفى شومان ومنتج فني هاني حليم