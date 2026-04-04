لم ولن أنساكي.. إلهام شاهين تحيي الذكرى السنوية لرحيل والدتها

أحيت الفنانة إلهام شاهين، الذكرى السنوية لرحيل والدتها عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "الذكرى السنوية لأمي الغالية الله يرحمها.. كل عام يمر على فراقك أفتقدك أكثر وأكثر أشتاق إلى حضنك وحنانك أحتاج لرأيك و مشورتك لاشئ فى الدنيا له طعم بدونك لا شئ يفرحنى ولا شئ يحزنني لم ولن أنساكى لحظه أين أنتى يا أمى يا من كنتى تحملين همى الله يرحمك عزائى أنك فى مكان أحسن من هذه الدنيا".

من جانب اخر، هنأت الفنانة إلهام شاهين، الإعلامية لميس الحديدي وطليقها الإعلامي عمرو أديب بمناسبة خطبة إبنهما نور أديب اليوم .

وشاركت إلهام شاهين صور تجمعهم أثناء الإحتفال بالخطوبة وسط عدد كبير من الوسط الإعلامي والفني.

وكتبت الهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ألف مبروك لأصدقائي الأعزاء لميس الحديدي و عمرو أديب خطوبة إبنهم نور على الجميله مريم .. ربنا يسعدهم و تفرحوا بأولادهم ".