مسرح نهاد صليحة يعود بفنونه الإبداعية فى أبريل.. تفاصيل

تحت رعاية أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، يفتح مسرح نهاد صليحة أبوابه لعشّاق الفن والإبداع خلال شهر أبريل 2026، مقدمًا برنامجًا فنيًا حافلًا بالعروض المسرحية والأنشطة المتنوعة التي تمزج بين الأصالة والتجريب.

تُقام هذه الفعاليات تحت إشراف مصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي، في إطار رؤية فنية تستهدف دعم الطاقات الشابة وتقديم تجارب معاصرة تعكس نبض المجتمع وتطرح قضاياه برؤى مبتكرة.

ينطلق يوم 3 أبريل بعرض مسرحية "أمل حياتي"، إخراج نهاد شاكر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بداية رحلة فنية ثرية.

تتوالى بعدها العروض لتشمل باقة متنوعة من الأعمال، من بينها يوم 10 أبريل عرض "نغم صالح – الكازينو"، فيما يشهد يوم 13 أبريل تقديم عرض من "نتائج ورشةالرقص المعاصر" تحت إشراف المدربة النمساوية INGE GAPMAIER ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الدورة الثانية، دورة الفنان محمد صبحي، بالمشاركة مع موسسة واصلة للفنون، وممولة من اتحاد الثقافات الأوربية Eunic الذي يضيف بعدًا تجريبيًا وحركيًا للموسم.

جدير بالذكر أن العروض المتقدمة في الفترة من 14 حتى 21 أبريل، أسبوع المعهد العالي للفنون المسرحية، بالتعاون مع مسرح نهاد صليحة، تشمل تقديم ندوات نقدية عقب كل عرض منها، بداية من العرض الكوميدي “يظل الظل” تأليف محمد زيدان وإخراج أدهم فينو، يومي 14 و15 أبريل.

وتتواصل الفعاليات خلال منتصف الشهر بعرض مسرحية "وليمة عيد" دراماتورج وإخراج إبراهيم البيسي يومي 16 و17 أبريل، تليها مسرحية "ماذا لو؟" إعداد وإخراج ماركو نبيل يومي 18 و19 أبريل، ثم عرض “قبل طلوع النهار” إخراج لبني المنسي يومي 20 و21 أبريل، حيث تتنوع المضامين بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الإنسانية والتجريب المسرحي.

أما في النصف الثاني من الشهر، فيُقدَّم عرض “ما قبل الطيران” إخراج روان هيثم يوم 23 أبريل، تليه مسرحية "عيلة الفقير أوي" دراما تورج وإخراج شادي نادر يوم 24 أبريل، قبل أن يصل الشهر إلى ذروته بعرض مسرحية علي حافظ “الانهيار” إخراج شادي نادر، و"الاحتياج" إخراج حسام المصري يوم 26 أبريل، ويُختتم في 29 أبريل بمسرحية "أبو العيال" إخراج عبد الرحمن أشرف.

ويتميّز هذا الشهر بتقديم عروض تُعرض لأول مرة، ومشاركة مبدعين شباب إلى جانب طاقات واعدة، مع تنوع ثري في الموضوعات التي تتراوح بين الاجتماعي والإنساني والفكري، بالإضافة إلى ورش فنية تفاعلية تعزز من تجربة الجمهور وتفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع الفنون.

وتُقام جميع العروض يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، في أجواء فنية تعكس روح المسرح الحقيقي وتعيد للجمهور سحر اللقاء الحي مع الخشبة.