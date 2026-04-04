فن وثقافة

مسرح نهاد صليحة يعود بفنونه الإبداعية فى أبريل.. تفاصيل

أحمد عبد القوى

تحت رعاية أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، يفتح مسرح نهاد صليحة أبوابه لعشّاق الفن والإبداع خلال شهر أبريل 2026، مقدمًا برنامجًا فنيًا حافلًا بالعروض المسرحية والأنشطة المتنوعة التي تمزج بين الأصالة والتجريب.

تُقام هذه الفعاليات تحت إشراف مصمم الديكور الدكتور محمود فؤاد صدقي، في إطار رؤية فنية تستهدف دعم الطاقات الشابة وتقديم تجارب معاصرة تعكس نبض المجتمع وتطرح قضاياه برؤى مبتكرة.

ينطلق  يوم 3 أبريل بعرض مسرحية "أمل حياتي"، إخراج نهاد شاكر، في تمام الساعة السادسة مساءً، بداية رحلة فنية ثرية.

تتوالى بعدها العروض لتشمل باقة متنوعة من الأعمال، من بينها يوم 10 أبريل عرض "نغم صالح – الكازينو"، فيما يشهد يوم 13 أبريل تقديم عرض من  "نتائج  ورشةالرقص المعاصر" تحت إشراف المدربة النمساوية INGE GAPMAIER ضمن فعاليات مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الدورة الثانية، دورة الفنان محمد صبحي، بالمشاركة مع  موسسة واصلة للفنون، وممولة من اتحاد الثقافات الأوربية Eunic الذي يضيف بعدًا تجريبيًا وحركيًا للموسم.

جدير بالذكر أن العروض المتقدمة في الفترة من 14 حتى 21 أبريل، أسبوع المعهد العالي للفنون  المسرحية، بالتعاون مع مسرح نهاد صليحة، تشمل تقديم ندوات نقدية عقب كل عرض منها، بداية من العرض الكوميدي “يظل الظل” تأليف محمد زيدان وإخراج  أدهم فينو، يومي 14 و15 أبريل.

وتتواصل الفعاليات خلال منتصف الشهر بعرض مسرحية "وليمة عيد" دراماتورج وإخراج إبراهيم البيسي يومي 16 و17 أبريل، تليها مسرحية "ماذا لو؟" إعداد وإخراج ماركو نبيل  يومي 18 و19 أبريل، ثم عرض “قبل طلوع النهار” إخراج  لبني المنسي يومي 20 و21 أبريل، حيث تتنوع المضامين بين الكوميديا الاجتماعية والدراما الإنسانية والتجريب المسرحي.

أما في النصف الثاني من الشهر، فيُقدَّم عرض “ما قبل الطيران” إخراج روان هيثم يوم 23 أبريل، تليه مسرحية "عيلة الفقير أوي" دراما تورج وإخراج شادي نادر  يوم 24  أبريل، قبل أن يصل الشهر  إلى ذروته بعرض مسرحية علي حافظ “الانهيار” إخراج شادي نادر، و"الاحتياج" إخراج حسام المصري يوم 26 أبريل، ويُختتم في 29 أبريل بمسرحية "أبو العيال" إخراج عبد الرحمن أشرف. 

ويتميّز هذا الشهر بتقديم عروض تُعرض لأول مرة، ومشاركة مبدعين شباب إلى جانب طاقات واعدة، مع تنوع ثري في الموضوعات التي تتراوح بين الاجتماعي والإنساني والفكري، بالإضافة إلى ورش فنية تفاعلية تعزز من تجربة الجمهور وتفتح آفاقًا جديدة للتفاعل مع الفنون.

وتُقام جميع العروض يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، في أجواء فنية تعكس روح المسرح الحقيقي وتعيد للجمهور سحر اللقاء الحي مع الخشبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 .. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

ترشيحاتنا

ناصر منسي

بعد تسجيله ثنائية أمام المصري.. إعلامي عن ناصر منسي: الظاهرة

الزمالك

بعدما اكتسح المصري.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

الدوري الإيطالي

قمة دوري الكالتشيو.. نابولي يواجه ميلان في رحلة الزحف نحو الصدارة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد