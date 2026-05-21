قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مستشار المفوض السامي لشئون اللاجئين جهود التوعية الإنسانية

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مستشار المفوض السامي لشئون اللاجئين جهود التوعية الإنسانية
أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مستشار المفوض السامي لشئون اللاجئين جهود التوعية الإنسانية
محمد شحتة

استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ لبحث سُبُل التعاون في مجالات التوعية المجتمعيَّة ودعم اللاجئين، إلى جانب مناقشة عددٍ مِنَ القضايا الإنسانيَّة ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء  الذي جاء  في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتعزيز الشراكة بين المؤسَّسات الدِّينيَّة والإنسانيَّة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على نشر الوعي بالقضايا المرتبطة باللاجئين؛ بما يُسهم في ترسيخ قِيَم التضامن الإنساني والتكافل المجتمعي، ويُعزِّز مناخ التفاهم والتعايش داخل المجتمعات المختلفة.

 

حفظ كرامة الإنسان

وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور محمد الجندي، أنَّ الأزهر الشريف يُوْلِي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الإنسانيَّة، انطلاقًا من رسالته الداعية إلى حفظ كرامة الإنسان ورعاية حقوقه، مشيرًا إلى أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يحرص على توظيف أدواته الدعويَّة والفكريَّة في بناء وعي مجتمعي داعم لقيم الرحمة والتعاون والتكافل.

واستعرض عددًا مِنَ الجهود والبرامج التوعويَّة التي ينفِّذها المجمع، والتي تستهدف تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعيَّة والإنسانيَّة، وترسيخ ثقافة المسئوليَّة المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد خليفة، بالدَّور الذي يقوم به الأزهر الشريف في دعم اللاجئين، سواء من خلال برامجه التوعويَّة أو جهوده المجتمعيَّة والإنسانيَّة، مؤكدًا أنَّ الأزهر يُمثِّل صوتًا مهمًّا في نشر قيم التعايش والتراحم، وتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانيَّة على المستويين المحلِّي والدَّولي.

البحوث الإسلامية الأمم المتحدة اللاجئين شيخ الأزهر الإمام الأكبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

أردوغان وكمال كليغدار أوغلو

زلزال سياسي في تركيا | أقوي منافس لأردوغان يعود لرئاسة "الشعب الجمهوري" بحكم قضائي

ارتفاع الطاقة و صعود الدولار

ضربة مزدوجة.. ارتفاع الطاقة وصعود الدولار يضغطان على العملات الناشئة

ترامب

ترامب يعتزم تخفيف قواعد استخدام مواد التبريد في محاولة لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد