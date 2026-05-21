أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مستشار المفوض السامي لشئون اللاجئين جهود التوعية الإنسانية

استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ لبحث سُبُل التعاون في مجالات التوعية المجتمعيَّة ودعم اللاجئين، إلى جانب مناقشة عددٍ مِنَ القضايا الإنسانيَّة ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء الذي جاء في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتعزيز الشراكة بين المؤسَّسات الدِّينيَّة والإنسانيَّة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على نشر الوعي بالقضايا المرتبطة باللاجئين؛ بما يُسهم في ترسيخ قِيَم التضامن الإنساني والتكافل المجتمعي، ويُعزِّز مناخ التفاهم والتعايش داخل المجتمعات المختلفة.

حفظ كرامة الإنسان

وخلال اللقاء، أكَّد الدكتور محمد الجندي، أنَّ الأزهر الشريف يُوْلِي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الإنسانيَّة، انطلاقًا من رسالته الداعية إلى حفظ كرامة الإنسان ورعاية حقوقه، مشيرًا إلى أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يحرص على توظيف أدواته الدعويَّة والفكريَّة في بناء وعي مجتمعي داعم لقيم الرحمة والتعاون والتكافل.

واستعرض عددًا مِنَ الجهود والبرامج التوعويَّة التي ينفِّذها المجمع، والتي تستهدف تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعيَّة والإنسانيَّة، وترسيخ ثقافة المسئوليَّة المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد خليفة، بالدَّور الذي يقوم به الأزهر الشريف في دعم اللاجئين، سواء من خلال برامجه التوعويَّة أو جهوده المجتمعيَّة والإنسانيَّة، مؤكدًا أنَّ الأزهر يُمثِّل صوتًا مهمًّا في نشر قيم التعايش والتراحم، وتعزيز الوعي بالقضايا الإنسانيَّة على المستويين المحلِّي والدَّولي.