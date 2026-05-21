تفاصيل تحركات الأهلي استعداداً للموسم الجديد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية مفتوحه بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي وخوض المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي مساء أمس باستاد الجيش المصري ببرج العرب، وأخطر الجهاز الفني اللاعبين براحة مفتوحه دون تحديد مدة للعودة لسببين الأول أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني يدرك أنه لن يبقي في مكانه فبالتالي ليس من حقه تحديد موعد فترة الإعداد للموسم الجديد والثاني أن هناك فترة توقف طويلة في ظل بطولة كأس العالم التي ستقام بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك.

وسيعقد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي قطاع الكرة جلسة جديدة مع حسين الشحات جناح الفريق بهدف انهاء تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين خاصة أن تعاقده سوف ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بينما يجري مسئولي الأهلي مفاوضات أخري مع احمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده الذي أنتهي بالفعل مع الفريق الأحمر في الفترة الحالية .

ويسعي عبدالحفيظ لإنهاء ملف الثنائي الشحات وكوكا وتجديد عقودهما بشكل رسمي قبل البدء في تمديد عقود كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر لفترة زمنية جديدة بهدف غلق الملف تماما، كما أستقرت إدارة الكرة علي تاجيل موقف مصطفي شوبير حارس المرمي الي بعد إنتهاء مهمته مع المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس العالم المقبلة .