تكريم كلوديا حنا في ملتقى نغم المسرحي بالإسكندرية

كرّم ملتقى نغم المسرحي الفنانة كلوديا حنا بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم العروض الكبرى في الدورة الخامسة للملتقي التي حملت اسم المخرج مازن الغرباوي، وذلك خلال حفل الختام الذي أُقيم على مسرح مركز الجزويت الثقافي بمدينة الإسكندرية، وسط حضور فني وثقافي بارز.

وشهدت فعاليات الملتقى تقديم 21 عرضًا مسرحيًا تنوعت بين المونودراما والديو دراما والتريو دراما، حيث عكست العروض مستوى فني مميز وظهور عدد من المواهب الشابة، في إطار يهدف إلى دعم الحركة المسرحية واكتشاف نجوم المستقبل.

المكرمون فى ملتقى نغم المسرحي 

وتضمنت قائمة المكرمين أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وعضوية الفنان محمود عزت، والفنانة كلوديا حنا، والسينوغراف الفنانة دينا عزيز، كما تم تكريم لجنة تحكيم مسابقة مسرح الطفل التي ضمت المخرج سامح الحضري، وسلسبيل جابر، وجيهان نور، بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة المشاهدة الفنانة رانيا فتح الله، والمخرج أشرف علي، والفنان إبراهيم حسن.

وأقيم الملتقى برئاسة الفنان إبراهيم أحمد، وشهد حفل الختام حضور وتكريم عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنان الكبير شريف الدسوقي، والفنان سامح الصريطي، وسفير السودان علي مهدي، والمخرج محمد الطايع، وهاني أبو الحسن، والفنانة بدرية طلبة، والفنان ميدو عادل، إلى جانب الفنان محمود عزت، والكاتب محمود حمدان، وناديت عادل، ودنيا عزيز، في أجواء احتفت بصناع المسرح وداعمي الحركة المسرحية.

