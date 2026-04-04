قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

التجلي الأعظم هدية مصر للعالم.. محافظ جنوب سيناء: المشروع نقلة نوعية للسياحة والتنمية| صور

المحافظ خلال تفقد مشروع التجلي الأعظم
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن المشروع يمثل هدية مصر إلى العالم، وسيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجالات السياحة والبيئة والتنمية.


وأشار المحافظ إلى أن رعاية  رئيس الجمهورية للمشروع منحته أهمية استثنائية، ليصبح أحد أبرز المشروعات التنموية الكبرى، التي تستهدف تحويل سانت كاترين إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية والبيئية والروحية.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية رافق خلالها الدكتورة إيناس سمير، واللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء وإقليم القناة، الذي استعرض شرحًا تفصيليًا حول مكونات المشروع، ومعدلات التنفيذ، ودوره في تحقيق تطوير نوعي شامل للمدينة.


وشملت الجولة تفقد عدد من مكونات المشروع على أرض الواقع، من بينها مبنى وساحة السلام، والنزل البيئي، وفندق «التجلي»، وحي الزيتونة، والنادي الاجتماعي، ومركز الزوار، إلى جانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع المكانة التاريخية والروحية الفريدة لسانت كاترين.


وأكد محافظ جنوب سيناء أن الدولة تولي المشروع اهتمامًا بالغًا، نظرًا لما يحققه من عوائد اقتصادية وسياحية واعدة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة الإنجاز.


وشدد المحافظ على حرص المحافظة على تقديم تجربة متكاملة وآمنة للزوار، مع الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي للمنطقة، بما يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويعزز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة العالمية.

جنوب سيناء التجلي الأعظم تفقد نقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

