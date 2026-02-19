روحانية العمل في رمضان.. شباب السياحة بدهب يجمعون بين خدمة الزائرين وأداء الصلاة

في مشاهد تعكس أجواء الإيمان والسكينة خلال شهر رمضان المبارك، يحرص عدد من الشباب العاملين في القطاع السياحي بمدينة دهب على أداء الصلوات في أوقاتها داخل أماكن عملهم أو في الشوارع القريبة منها، دون أن يؤثر ذلك على انتظام العمل أو جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

وأكد العاملون أن طبيعة العمل السياحي، خاصة في المدن الشاطئية، تتطلب التواجد المستمر والتعامل المباشر مع السائحين، إلا أنهم يحرصون على تنظيم أوقاتهم بما يتيح لهم أداء الصلوات في موعدها، لا سيما في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الأجواء الروحانية وتزداد فيه مظاهر الالتزام.

ورصدت عدسة موقع «صدى البلد» الإخباري عددًا من الشباب وهم يؤدون الصلاة في أماكن عملهم في مشهد حضاري يعكس احترام أوقات العبادة، ويجسد في الوقت نفسه صورة إيجابية عن التوازن بين متطلبات العمل والالتزام الديني.

وقال إيهاب إبراهيم، أحد العاملين بالقطاع السياحي، إنه يترك مهامه فور سماع الأذان، ويؤدي الصلاة في مكان عمله أو في أقرب مساحة متاحة، ثم يعود لاستكمال عمله بشكل طبيعي، مؤكدًا أن دقائق الصلاة تمنحه طاقة روحية وهدوءًا نفسيًا يساعدانه على مواصلة يومه بنشاط وتركيز.

وتُعد مدينة دهب من أبرز المقاصد السياحية في جنوب سيناء، حيث تستقبل زائرين من مختلف الجنسيات على مدار العام، وهو ما يبرز أهمية التزام أهلها بالقيم المهنية، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الدينية، في صورة تعكس سماحة المجتمع المصري وتوازنه.