حسام داغر: مشهد الولادة فى "السوق الحرة" كارثي

كشف الفنان حسام داغر كواليس تصوير مشهد الولادة فى مسلسل “السوق الحرة” الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وقال حسام داغر فى ندوة صدى البلد: "سعيد بالمشاركة فى هذا العمل الذى خطفني منذ القراءة الاولى للسيناريو حيث اعتمد على فكرة جديدة ومختلفة عن السائد.

وأضاف حسام داغر : ان مشهد الولادة كان من امتع المشاهد لى فى هذا المسلسل والذى ظهرت فيه الفنانة إيمان السيد والتى قدمت دورا مميزا من خلال هذا المشهد والذى كان مليئيا بالضحك والكوميديا.

واوضح حسام داغر : التوليفة التى اعتمد عليها المخرج شادي على ساهمت بشكل كبير فى تقدم هذا العمل بصورة إيجابية كونه يعتمد على مجموعة كبير من النجوم الكوميديانات فضلا عن ضيوف الشرف الذين ظهرون فى المسلسل كوميديانات أيضا وهو ما خلق حالة من الحب والود بيننا.

تفاصيل مسلسل السوق الحرة

وتحدث الفنان محمد ثروت عن شخصية جمعة مسئول شئون العاملين فى المطار وكيف استطاع أن يقدم هذه الشخصية بطريقة كوميدية لتخطف الأنظار.

كما تطرق الفنان محمد رضوان إلى تفاصيل شخصية “كاظم” الذي حقق حلمه بامتلاكه مطارا خاصا به مما خلق حالة من الجدل لدى الجمهور خاص مع فكرة صفة البخل التى تتسخ بشخصيته.

بينما كشف حسام داغر عن شخصية أشرف التى قدمها بالعمل حيث يظهر كدكتور إلا أنه ليس له فى الطب.

وأما دينا محسن “ويزو” تحدث عن شخصية ندى ايلاينار والتى تهتم بالميكاب والمكياج وتقوم ببيع سلع مضروبة.

وتحدث المؤلف هشام يحيى عن كواليس كتابته لسيناريو العمل وكيفية تطويرها حتى ظهرت الى النور وما اصعب المشاهد التى واجهته أثناء الكتابة.

كما تطرق المخرج شادي علي الى كيفية اختياره لكل هؤلاء الكوميديانات فى هذا العمل وفكرة تقديم عمل فني بعتمد على اللامنطق.

وأخيرا كشفت المنتجة شرين مجدي عن الصعوبات التى واجهتها فى إنتاج هذا العمل والتحديات التى حاولت تذليلها بفريق العمل حتي يخرج إلى النور بهذه الطريقة التى أحبها الجمهور.