الله عليك يا سيدي.. إيهاب توفيق يفتتح موسم الصيف بسهرة مميزة

أحيا المطرب إيهاب توفيق حفلا غنائيا ضخما بكايرو چاز، افتتح من خلاله سلسلة حفلات موسم الصيف وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري لافت.

وظهر إيهاب توفيق برفقة مدير أعماله المنتج تامر عبد المنعم، حيث قدم باقة من أجمل أغنياته التي شكلت وجدان جيل التسعينيات، ومنها "داني"، "ياسلام"، "سحراني"، و"الله عليك يا سيدي"، بالإضافة إلى "تترجى فيا" التي تفاعل معها الجمهور بحماس شديد.

حفل إيهاب توفيق

كما شهد الحفل احتفاء خاصا بأحدث أعماله "أنت اختياري"، التي اضطر لغنائها مرتين تلبية لرغبة الجمهور؛ وهي الأغنية التي حققت نجاحا مدويا بتجاوزها 5 ملايين مشاهدة في أسبوعها الأول، وصورت في دبي تحت إدارة المخرج عادل سرحان، كما طرح مؤخرا أغنية "سنة حلوة" مطلع العام الجديد، بالتعاون مع الملحن مدين والموزع عادل عايش.

أعمال إيهاب توفيق

وفي سياق نشاطه الفني المكثف، يترقب الجمهور العربي لقاء تاريخيا يجمع إيهاب توفيق بـ حميد الشاعري وهشام عباس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم 11 أبريل الجاري.

ويعد هذا الحفل الأضخم من نوعه، حيث يستعيد إيهاب وحميد وعباس ذكريات الزمن الجميل بمجموعة من الأغاني التي غيرت شكل الموسيقى العربية.