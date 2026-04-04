زيادة أسعار الكهرباء رسميًا لبعض الشرائح.. هل أنت منهم؟

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رسميًا تطبيق زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في خطوة تستهدف الشرائح الأعلى استهلاكًا والقطاع التجاري، مع تثبيت الأسعار للغالبية من المواطنين.

وجاء القرار في ظل ضغوط عالمية غير مسبوقة على أسواق الطاقة، نتيجة التوترات والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، والتي انعكست بشكل مباشر على تكلفة إنتاج وتوفير الكهرباء.



تثبيت الأسعار للشرائح الأقل استهلاكًا

أكدت الوزارة أن الزيادات الجديدة راعت البعد الاجتماعي، حيث تم الإبقاء على أسعار الكهرباء دون تغيير لجميع شرائح الاستهلاك المنزلي حتى 2000 كيلو وات شهريًا، وهي الفئة التي تمثل شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضحت أن هذه الفئات تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تصل نسبة المستفيدين من تثبيت الأسعار إلى نحو 86%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

زيادة 16% على الشرائح الأعلى

في المقابل، قررت الوزارة تطبيق زيادة بمتوسط 16% على شريحة الاستهلاك عند 2000 كيلو وات، وكذلك الشرائح الأعلى منها، والتي تضم الفئات الأكثر استهلاكًا للكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لإعادة توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة، بحيث يتحمل أصحاب الاستهلاك المرتفع جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية للطاقة.

القطاع التجاري يتحمل النصيب الأكبر

لم تقتصر الزيادات على الاستهلاك المنزلي المرتفع فقط، بل شملت أيضًا القطاع التجاري، حيث تم إقرار زيادة بمتوسط 20% على أسعار الكهرباء لكافة الأنشطة التجارية.

وترى الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبدأ “المشاركة المجتمعية”، بحيث تتحمل القطاعات القادرة جزءًا من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

قرار اضطراري لمواجهة أزمة الطاقة

شددت الوزارة على أن هذه الزيادات جاءت كإجراء اضطراري في ظل واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي يشهدها العالم خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل آخر لضمان استمرار توفير الكهرباء لجميع القطاعات.

وأكدت أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة داخل الدولة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.



توازن بين الدعم والاستدامة

تعكس هذه القرارات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأقل دخلًا وضمان استدامة قطاع الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي الوقت الذي تم فيه حماية ملايين المواطنين من أي زيادات، تتحمل الشرائح الأعلى والأنشطة التجارية العبء الأكبر، في محاولة لضبط منظومة الدعم دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا.



أسعار الكهرباء للمنازل

تعتمد منظومة الكهرباء في مصر على نظام الشرائح، بحيث يتم احتساب الاستهلاك بشكل تصاعدي، وكلما زاد الاستهلاك ارتفع سعر الكيلو وات، وهو ما يجعل التحكم في الاستهلاك أمرًا حاسمًا في تحديد قيمة الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي