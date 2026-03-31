الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم في مصر

أسعار الكهرباء
أسعار الكهرباء
تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الأخيرة بمتابعة أسعار الكهرباء 2026، فرغم حالة القلق والترقب بسبب الحرب الإيرانية، أكدت الحكومة عدم صدور أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة أسعار الكهرباء، مشددة على أن أي تعديل مستقبلي سيتم وفق رؤية اقتصادية متوازنة تراعي محدودي ومتوسطي الدخل، وتحافظ في الوقت نفسه على استمرارية خدمات الطاقة.
 

أسعار الكهرباء الجديدة

وفي هذا السياق، أوضح محمود عصمت أن الدولة مستمرة في تثبيت الأسعار دون أي زيادات جديدة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل الاعتماد الجزئي على مصادر الوقود التقليدي، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على قطاع الطاقة.
 

أسعار الكهرباء للمنازل 

تعتمد منظومة الكهرباء في مصر على نظام الشرائح، بحيث يتم احتساب الاستهلاك بشكل تصاعدي، وكلما زاد الاستهلاك ارتفع سعر الكيلو وات، وهو ما يجعل التحكم في الاستهلاك أمرًا حاسمًا في تحديد قيمة الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

  1. الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا
  2. الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا
  3. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا
  4. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا
  5. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا
  6. الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش
  7. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

أسعار الكهرباء للقطاع التجاري

أما بالنسبة للأنشطة التجارية، فتأتي الأسعار أيضًا بنظام الشرائح ولكن بقيم أعلى نسبيًا، نظرًا لطبيعة الاستهلاك المرتفع:

  • حتى 100 كيلو وات: 85 قرشًا
  • حتى 250 كيلو وات: 1.68 جنيه
  • حتى 600 كيلو وات: 2.20 جنيه
  • حتى 1000 كيلو وات: 2.27 جنيه
  • أكثر من 1000 كيلو وات: 2.33 جنيه، مع تطبيق نظام المحاسبة من الصفر، وهو ما يضاعف التكلفة على الأنشطة ذات الاستهلاك الكبير.
     
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

لماذا ترتفع الفاتورة فجأة؟

يلاحظ الكثير من المواطنين ارتفاعًا مفاجئًا في قيمة فاتورة الكهرباء، ويرجع ذلك غالبًا إلى تجاوز حد إحدى الشرائح، حيث ينتقل المستهلك تلقائيًا إلى سعر أعلى، خاصة عند الاقتراب من الشريحة السادسة أو السابعة.

كما تلعب بعض العوامل الأخرى دورًا مهمًا، مثل الاستخدام المكثف للأجهزة الكهربائية، خصوصًا خلال فترات الصيف، وتشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة، بالإضافة إلى الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل السخانات الكهربائية والأفران.

تمثل الشريحة السابعة التحدي الأكبر أمام المواطنين، حيث تؤدي إلى إلغاء الدعم بالكامل، لذلك، فإن مجرد تجاوز حد 1000 كيلو وات قد يؤدي إلى مضاعفة الفاتورة بشكل ملحوظ، وهو ما يجعل مراقبة الاستهلاك الشهري أمرًا ضروريًا لتجنب هذه القفزة المفاجئة.
 

أسعار الكهرباء

نصائح مهمة لتقليل فاتورة الكهرباء

في ظل هذه الأسعار، يصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة حتمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، مثل استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وإطفاء الإضاءة والأجهزة غير المستخدمة، وعدم تشغيل الأجهزة الثقيلة في وقت واحد.

كما يُنصح بضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة، وإجراء صيانة دورية للأجهزة الكهربائية لضمان كفاءتها، بالإضافة إلى استبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة للطاقة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
