إصابة عدة أشخاص في حادث دهس بمودينا الإيطالية

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، اعتقال شابا يبلغ من العمر "31 عاما" بعدما اقتحم بسيارته حشدا من المارة في وسط مدينة مودينا الواقعة بشمال البلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أن حادث الدهس أسفر عن سقوط ثمانية جرحى على الأقل، من بينهم أربعة في حالة حرجة.

وصرح عمدة المدينة، ماسيمو ميزيتي، بأن من بين المصابين بجروح خطيرة امرأة حوصرت بين السيارة وواجهة أحد المحال التجارية، مما قد يستدعي بتر ساقيها.

وأشار ميزيتي إلى أنه تم نقل اثنين من المصابين بحالة حرجة إلى مستشفى "ماجيوري" في بولونيا، بينما نُقل المصابان الآخران إلى مستشفى مودينا.

وأفادت السلطات بأن السائق مواطن إيطالي يقيم في مودينا وليس لديه أي سوابق جنائية.

وأوضح العمدة أنه جرى احتجاز المشتبه به ويخضع حاليا للاستجواب في مقر الشرطة، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تحديد ما إذا كان واقعا تحت تأثير مواد مخدرة أو أن الحادث تم بشكل متعمد.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر برلمانية رسمية أن الحكومة الإيطالية تتابع تطورات الحادث عن كثب؛ حيث تجري رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، اتصالات مستمرة، لتلقي تحديثات فورية حول نتائج التحقيقات وجهود وحدة مكافحة الإرهاب.