الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشؤون الإسلامية السعودية توزع 285 ألف مطبوعة وتوفر الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية

"الشؤون الإسلامية" السعودية
"الشؤون الإسلامية" السعودية
أ ش أ

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلةً بمكتب أعمال الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الإسلامي، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج، ضمن منظومة تهدف إلى توعيتهم وتيسير أدائهم للمناسك وفق هدي الكتاب والسنة.

وشملت الجهود، منذ بدء وصول الحجاج لموسم حج 1447هـ حتى اليوم السبت، توزيع أكثر من 285 ألف مطبوعة علمية وإرشادية بعدة لغات عالمية، تضمنت كتبًا ومطبوعات شرعية وتوعوية تُعنى بأحكام الحج والعمرة والزيارة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشارت إلى أنه من أبرز المطبوعات "مطوية أعمال الحج"، و"التحقيق والإيضاح"، و"دليل الحاج والمعتمر"، و"حصن المسلم"، و"المختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة"، إلى جانب بطاقات تعريفية بالمكتبة الإلكترونية للوزارة وتطبيقاتها الرقمية.

ووفرت الوزارة أجهزة الاتصال المرئي في مواقع استقبال ضيوف الرحمن؛ لتمكين الحجاج من طرح استفساراتهم الشرعية والحصول على الفتاوى والإرشادات على مدى الساعة، عبر نخبة من الدعاة والمترجمين، بما يضمن وصول المعلومة الشرعية الصحيحة بلغات متعددة وبأسلوب ميسر، بلغات مختلفة بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية إلى ضيوف الرحمن بلغاتهم المختلفة.

وفي سياق متصل، تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير الطرق والساحات وتحسين المشهد الحضري في المنطقة المركزية خلال موسم حج هذا العام.

وشملت أعمال التطوير طريق الحسين بن علي، وطريق الشيخ عبدالعزيز بن صالح، وطريق أم المؤمنين زينب بنت جحش، إضافة إلى ساحة السلام وجادة أحد، ضمن منظومة خدمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار في محيط المسجد النبوي.

وأنجزت الأمانة تطوير طرق بطول يتجاوز 68 ألف متر، إلى جانب تنفيذ مسطحات وأعمال تأهيل حضري بمساحة إجمالية تجاوزت 67 ألف متر مربع، شملت إنشاء أرصفة بمساحة تزيد على 41 ألف متر مربع، ومسارات للسيارات بمساحة مماثلة.

وأكدت الأمانة أن هذه المشروعات تسهم في توفير بيئة مريحة وجميلة تُسهّل تنقل الحجاج والزوار، وتُثري تجربتهم خلال وجودهم في المدينة المنورة.

