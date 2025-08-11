قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
ملابس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.. من يحتاج إليها؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين
عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
هل يُعاقب العبد في الدنيا بعد التوبة؟.. أمين الإفتاء يجيب
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار الكهرباء لشرائح المنزلي والتجاري والتي تهم الكثير ، حيث ثبتت الحكومة سعر كيلو وات الكهرباء دون أي زيادة تخفيفا على المواطن.

أسعار الكهرباء

ظلت أسعار الكهرباء ثابتة خلال الفترة الماضية تحديدا منذ سبتمبر 2024، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدولة في قطاع الطاقة.

ما هي أسعار الكهرباء؟

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات سابقة ، أن أسعار الكهرباء لم تشهد أي زيادة، موضحًا أن الدولة تدعم القطاع بما يصل إلى 190 مليار جنيه. 

وأكد أن هناك مديونية قائمة لوزارة البترول، يمكن معالجتها إذا تم بيع الكهرباء بنفس تكلفة توليدها.

أسعار الكهرباء

ويأتي هذا التأكيد الحكومي بالتزامن مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية التي تم تطبيقها بدءًا من فاتورة شهر سبتمبر 2024، والتي تعكس استهلاك شهر أغسطس.

وقد نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار الكهرباء الجديدة التي تغطي الاستخدام المنزلي والتجاري.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا

ما هي أسعار شرائح الكهرباء في العداد التجاري؟

وفيما يخص العدادات التجارية، تم تحديد الأسعار بناءً على شرائح مختلفة، تراعي طبيعة النشاط التجاري وحجم الاستهلاك:

من 0 إلى 100 كيلو واط: 85 قرشًا

من 0 إلى 250 كيلو واط: 168 قرشًا

من 0 إلى 600 كيلو واط: 220 قرشًا

من 601 إلى 1000 كيلو واط: 227 قرشًا

من 0 لأكثر من 1000 كيلو واط: 233 قرشًا

كم سعر الكيلو واط في العداد الكودي؟

يُعامل العداد الكودي بنفس أسعار الشرائح المنزلية، حيث يتم محاسبة المستهلك وفقًا للاستهلاك الفعلي وضمن نفس الفئات. 

وتُحسب أسعار شرائح الكهرباء في العداد الكودي بناءً على الكمية المستهلكة دون تمييز، وهو ما يتيح عدالة في التوزيع.

أسعار شرائح الكهرباء 2025

تشير بيانات الحكومة إلى أن أسعار شرائح الكهرباء 2025 ستظل ثابتة دون زيادة، مما يُعد قرارًا داعمًا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. 

ويأتي هذا في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

سعر كيلو الكهرباء للمصانع

بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن سعر كيلو الكهرباء للمصانع يختلف وفقًا لنوع النشاط والاستهلاك، ووفقًا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جاءت كما يلي :

المصانع على الجهد المتوسط 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة.

-المصانع على الجهد المنخفض بـ150 قرشا لكل كيلووات ساعة.

مع استقرار أسعار شرائح الكهرباء على هذا النحو، تعزز الحكومة من فرص النمو الاقتصادي عبر ضمان استمرار التيار للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. 

كما أن ثبات الأسعار يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من أعباء مالية إضافية خلال المرحلة الراهنة، التي تتسم بتقلبات عالمية في سوق الطاقة.

أسعار شرائح الكهرباء العداد الكارت

أما فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع (العداد الكارت)، فإن حساب أسعار شرائح الكهرباء يتم آليًا بناءً على الشرائح المعلنة، وتتيح تلك التقنية للمستهلكين متابعة استهلاكهم بدقة والتحكم في الفاتورة الشهرية.

أسعار الكهرباء الكهرباء أسعار الكهرباء لشرائح المنزلي والتجاري أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري ما هي أسعار الكهرباء ما هي أسعار شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

