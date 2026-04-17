التحقيق في دهس تريلا لعدد من السيارات الملاكي وإصابة مواطنين بالهرم.. صور

تحقق النيابة المختصة في دهس سيارة نقل تريلا لعدد من السيارات الملاكي بمنطقة الهرم فجر اليوم الجمعة.

ويخضع سائق السيارة النقل للتحقيق فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم.

وشهدت منطقة الهرم حادث مروري مروع، بعدما دهس سائق تريلا عددا من سيارات الملاكي، مما تسبب في وقوع عدد من الإصابات والخسائر المادية، واخطرت الأجهزة الأمنية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع تكدس المواطنين.

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين التريلا وعدد من السيارات الملاكي، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة ببعض السيارات، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

رفعت أوناش المرور آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تم التحفظ على سائق التريلا، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.