قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
الصحة تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجاته
بعائد 4.90%.. تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية من البنك الأهلي 2026
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق
استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد
أسعار اللحوم اليوم 18 أبريل 2026.. فيديو
ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد الغلق الجزئي لشارع ٢٦ يوليو باتجاه ميدان لبنان.. تعرف على الطرق البديلة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية عقب الغلق جزئي بشارع ٢٦ يوليو لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل ورفع كمر خرساني. 

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة انه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر) وقيام الشركة بتنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن مشروع محطة مونوريل وادي النيل وذلك بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو نحو ميدان لبنان.


وتستلزم تلك الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع ٢٦ يوليو بالاتجاه المشار إليه، لمدة (٣) أيام أسبوعيًا (الجمعة – السبت – الأحد)، على مدار خمس مراحل وفقًا للجدول التالي:


المرحلة الأولى:
من يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 19 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الثانية:
من يوم الجمعة الموافق 24 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 26 / 4 / 2026، من الساعة 1:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الثالثة:
من يوم الجمعة الموافق 30 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الرابعة:
من يوم الجمعة الموافق 8 / 5 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 10 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الخامسة:
من يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 17 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.


وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة السير على النحو التالي:


المسار البديل الأول:
حركة المركبات القادمة من كوبري ١٥ مايو وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل، وصولًا إلى شارع ٢٦ يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.


المسار البديل الثاني:
الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.


وتهيب إدارة مرور الجيزة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور لتفادي التكدسات وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.


كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة إدارة مرور الجيزة الغلق جزئي بشارع ٢٦ يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة ونشاط رياح وأتربة وفرص أمطار متفرقة اليوم

صورة أرشيفية

"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

