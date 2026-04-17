مقـ.ـتل شاب في مشاجرة مع آخر ببرك الخيام

شهدت منطقة برك الخيام بالجيزة جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد مشاجرة مع آخر سدد له خلالها طعنة أودت بحياته في الحال.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي كفر برك الخيام بدائرة مركز شرطة كرداسة بمقتل شاب إثر مشاجرة مع آخر، فور إخطار الجهات الأمنية انتقلت على الفور قوة من مركز الشرطة وتبين من الفحص إصابة شاب بطعنة نافذة بالبطن وفارق الحياة قبل إسعافه.

وأشارت التحريات أن المجني عليه تشاجر مع آخر فاستل الأخير سلاح أبيض وسدد له طعنة اخترقت بطنه فحمله الأهالي إلى عيادة طبيب في الشارع واثناء محاولة اسعافه وإيقاف النزيف فارق الحياة.

تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والدافع وراء ارتكاب الجريمة وضبط المتهم.