بسبب سرقة كشك.. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة والزعم بإعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بين طرف أول : (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) وطرف ثان :(4 أشخاص "إثنين منهم مصابان بكدمات وخدوش متفرقة" – مقيمين بنطاق محافظتى "المنيا ، القاهرة") لقيام الأول بسرقة بعض المتعلقات "بأسلوب المغافلة" من كشك ملك أحد أفراد الطرف الثانى ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية"المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.