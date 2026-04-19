قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح نعمان: الطاقة المتجددة وفّرت 30 مليون متر مكعب غاز يوميا.. ومصر تستهدف 45% بحلول 2030

الطاقة
الطاقة
رحمة سمير

أكد الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة منذ 2014، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتخفيف أعباء الاستيراد.
وقال نعمان، خلال لقاء له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن “دخول الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية بنسبة تتجاوز 20% ساهم في توفير ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا”، موضحًا أنه لولا هذا التوسع لكانت احتياجات الغاز أعلى بكثير في ظل زيادة الاستهلاك.

وأضاف استشاري الطاقة، أن مصر بدأت مبكرًا في الاستثمار في الطاقة المتجددة منذ عام 2014، وهو ما مكّنها من تحقيق توازن في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد كانت ستتحمل أعباء إضافية في استهلاك الغاز حال عدم التوسع في هذا القطاع.

وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 42% و45% بحلول عام 2030، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز التي يتم توفيرها.

وأشار استشاري الطاقة، إلى أن مصر عززت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، من خلال مشروعات كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح في خليج الزيت والبحر الأحمر.

كما لفت سامح نعمان، إلى أهمية التفرقة بين الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، موضحًا أن المتجددة تعتمد على مصادر طبيعية مثل الشمس والرياح دون وقود، بينما تشمل الطاقة النظيفة مصادر أخرى منخفضة الانبعاثات مثل الطاقة النووية.

وأكد أن دخول مشروعات مثل محطة الضبعة النووية ضمن مزيج الطاقة سيدعم توجه مصر نحو الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.

استشاري الطاقة مصر الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي «صباح الخير يا مصر»

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

