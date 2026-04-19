سامح نعمان: الطاقة المتجددة وفّرت 30 مليون متر مكعب غاز يوميا.. ومصر تستهدف 45% بحلول 2030

أكد الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في قطاع الطاقة المتجددة منذ 2014، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتخفيف أعباء الاستيراد.

وقال نعمان، خلال لقاء له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن “دخول الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية بنسبة تتجاوز 20% ساهم في توفير ما لا يقل عن 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا”، موضحًا أنه لولا هذا التوسع لكانت احتياجات الغاز أعلى بكثير في ظل زيادة الاستهلاك.

وأضاف استشاري الطاقة، أن مصر بدأت مبكرًا في الاستثمار في الطاقة المتجددة منذ عام 2014، وهو ما مكّنها من تحقيق توازن في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد كانت ستتحمل أعباء إضافية في استهلاك الغاز حال عدم التوسع في هذا القطاع.

وأوضح أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما بين 42% و45% بحلول عام 2030، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة كميات الغاز التي يتم توفيرها.

وأشار استشاري الطاقة، إلى أن مصر عززت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، من خلال مشروعات كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح في خليج الزيت والبحر الأحمر.

كما لفت سامح نعمان، إلى أهمية التفرقة بين الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، موضحًا أن المتجددة تعتمد على مصادر طبيعية مثل الشمس والرياح دون وقود، بينما تشمل الطاقة النظيفة مصادر أخرى منخفضة الانبعاثات مثل الطاقة النووية.

وأكد أن دخول مشروعات مثل محطة الضبعة النووية ضمن مزيج الطاقة سيدعم توجه مصر نحو الاعتماد على مصادر نظيفة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.