مشروعات جاري تنفيذها.. الكهرباء: 45 % طاقة جديدة ومتجددة في 2028

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك استراتيجية وطنية للطاقة كي تكون 42 % من إجمالي الطاقات المولدة في مصر من الطاقات المتجددة والجديدة في 2030 .



وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مشروعات قائمة وتحت التنفيذ للطاقة الجديدة والمتجددة وستكون إجمالي نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة 45 % في عام 2028 ".

وأضاف منصور عبد الغني :" هناك مشروعات جاري تنفيذها بتوقيتات محددة للطاقات المتجددة والجديدة".



وتابع منصور عبد الغني :" استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يؤدي إلى خفض استهلاك واستخدام الوقود الأحفوري "، مضيفا:" شراكة ومتابعة مستمرة بين مصر وروسيا لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ".

وأكمل منصور عبد الغني :" جاري العمل على مشروع لوضع خلايا طاقة شمسية على أسطح المباني الحكومية التي تصلح على مستوى الجمهورية ".



