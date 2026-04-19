بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد
مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالمنوفية
مدبولي: الحكومة ماضية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التنمية المتكاملة بسيناء
أحمد شوبير: اتجاه في الأهلي لإعادة تقييم رضا سليم
ديربي الميرسيسايد يشتعل.. 5 نجوم في ليفربول يقاتلون لإنقاذ موسمهم أمام إيفرتون
مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف عن المحافظات التالية في التأمين الصحي الشامل
سول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
إيران تتحدى دونالد ترامب في هرمز.. وبنيامين نتنياهو يؤكد استمرار عمليات لبنان
الحكومة تفتح باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة
محافظ أسيوط: الدولة ماضية في رقمنة منظومة صرف الأسمدة لضمان الشفافية ودعم الفلاحين
هيئة الدواء المصرية تحذر من تشغيلة مجهولة لأشهر مضاد حيوي
عطل مفاجئ الآن.. انقطاع المياه 6 ساعات بإحدى مناطق الشيخ زايد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة.. فيديو

البهى عمرو

أكد المهندس إبراهيم محروس، خبير الطاقة، أن التحولات العالمية في ملف الطاقة، سواء بسبب التغيرات المناخية أو الأزمات الجيوسياسية، دفعت الدول والمستثمرين إلى الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تحديد مواقع المشروعات الصناعية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح محروس، خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، تقديم نهاد سمير ومحمد جوهر، أن مصر نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتنويع مصادر الطاقة، من خلال مشروعات كبرى في الطاقة الشمسية والرياح، مثل مجمع بنبان بأسوان ومشروعات خليج السويس، إلى جانب التوسع في الطاقة النووية، ما عزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية.

وقال إن مفهوم الصناعة الخضراء أصبح معيارًا أساسيًا عالميًا، حيث باتت المصانع مطالبة بتقليل البصمة الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، خاصة مع اشتراطات التصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، لافتًا إلى أن هذا التحول يعيد رسم الخريطة الصناعية عالميًا لصالح الدول التي تمتلك مصادر طاقة مستدامة.

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، ويوفر فرص عمل واسعة للشباب، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني واستقرار أسعار السلع مستقبلًا.

وبشأن التنوع في مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك للكهرباء، علق قائلا: «الصناعة الآن تعتمد على البصمة الكربونية،  وهي عبارة عن منشأة صناعية صديقة للبيئة، فالصناعة أخذت الآن منحنى أخضر أو اقتصاد أخضر كما يسمون، فكان لا بد من أصحاب المصانع البحث على الحلول المستدامة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة بتطبيقاتها داخل المدن الصناعية».

واختتم إبراهيم محروس قائلا: « أغلب الدول تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عندها 125 شركة معتمدة، وقطاع المرافق السكنية داخل المنشأة الصناعية أصبح يقدم المميزات في الأقساط ومميزات في التوريد المالي، من خلال السندات الخضراء داخل البنوك».


 

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

النجمة شيرين عبد الوهاب

شيرين تعود بـ عايزة أشكي .. والجمهور يربطها بتوقعات الفلك

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف كواليس مستقبل طارق حامد داخل القلعة البيضاء

الرماية

العاصمة الجديدة تحتضن عرساً رياضياً عالمياً للرماية بمشاركة 26 دولة

الزمالك

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر للسلة على حساب الأهلي ويلحق بالمصرية للاتصالات

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد