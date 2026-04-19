اعرف سبب فصل الكهرباء فى الأوقات الصديقة للعداد

عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل عند نفاد الرصيد في الأوقات الصديقة، من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة صباحا وفي أيام الجمعة و الأعياد والإجازات الرسمية، فهل تم الغاء هذه الخاصية فى العدادات بعد رفع أسعار الكهرباء الأخيرة ، خاصة بعد تكرار شكوي المشتركين من فصل التيار في يوم الجمعة أو بعد الساعة الخامسة؟ .

أساب فصل عداد الكهرباء فى الأوقات الصديقة

عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج على استلاف رصيد عند نفاذ رصيد عداد الكهرباء في أوقات الإجازات أو الساعات الصديقة،لكن الاستلاف له حد معين (غالباً من 50 لـ 100 جنيه حسب نوع العداد .

-الرصيد ينفذ والعداد يسحب “بالسالب”.

- لو الإستهلاك كان عالي (بسبب تشغيل تكييف، سخان، أو غسالة) والمديونية وصلت للحد الأقصى (الـ 100 جنيه مثلاً) سيفصل العداد فوراً إجباري.

في هذه الحالة "الساعات الصديقة" يتم الغائها لأن العداد غير مسموح له بزيادة المديونية عن ذلك .

لكي يتم تجنب هذا يجب مراقبة لمبة الإنذار فلو ظهرت علامة (سالب) على العداد ، يجب الشحن في أقرب وقت.

نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع

ووضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر لعملائها من أصحاب عداد الكهرباء عدة نصائح وتحذيرات في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع وهي..

-التأكد من وجود رصيد كافِ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة،

-يعطي العداد إنذارات حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، إذ تعطي لمبة الرصيد لون «أحمر» وهي أقصى لمبة على اليمين، وتعطي إنذارا آخر حال انقطعت الكهرباء، ويتم وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل حتى الشحن.

-يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.

-يتسبب الانتقال من شريحة إلى شريحة في خصم مبلغ من الرصيد حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.

-عدم تشغيل العداد نهائيًا، وحال عدم وجود أحمال يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.

-يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.

-تكون طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت المسبق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة.

-حال فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء لتفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة.

-حال ضياع الكارت يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وحال ضياع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ بالعداد، ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، وإذا وجدت ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.

-حال فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد، يمكن أن يقوم أي شخص بالمنزل بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورًا حتى عودتك بالكارت.

-باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، مثل: الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

-عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، إذ يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك

-حال فتح غطاء العداد ستدفع غرامة فتح الغطاء طبقًا للرسوم المقررة بالشركة.

-لا يمكن تبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.

-حال زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وإذا تكرر لـ3 مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.