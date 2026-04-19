اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الثقافة» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

وذكر قطاع الكهرباء، في بيان له، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة البوسطة القديمة - منطقة التحرير الجديد - منطقة المركز القديم».

وأكد قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.