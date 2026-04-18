غاب الطبيب وبقيت الشهادة.. والد خريج كفر الشيخ ينعى نجله بكلمات مؤثرة

“استلمت شهادة تخرج ابني المرحوم محمد، ورأيت تقديره جيد جداً مع مرتبة الشرف، مما عمق حزني وكربي عليه؛ فلم يفرح بثمرة مجهوده.”.. بهذه الكلمات الموجعة عبر عبد الوهاب عبد العليم، عن حزنه الدفين على فلذة كبده.

وكتب الأب المكلوم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: استلمت شهاده تخرج ابنى المرحوم محمد عبدالوهاب ورأيت تقديره جيد جدا مع مرتبه الشرف مما عمق حزنى وكربى عليه فلم يفرح بثمره مجهوده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم فرحه بالنظر إلى وجهك الكريم، انهالت سئل التعليقات على المنشور، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وعلق الدكتور إدريس نجم، قائلاً: غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وجعل أفراحه في الجنة أضعاف أضعاف فرحته في الدنيا، وجعل صبركم في موازين حسناتكم.

وعلق الدكتور محمد العشماوي قائلا: نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.