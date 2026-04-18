قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو
جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة
شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غاب الطبيب وبقيت الشهادة.. والد خريج كفر الشيخ ينعى نجله بكلمات مؤثرة

الراحل خريج طب كفر الشيخ..
الراحل خريج طب كفر الشيخ..
محمود زيدان

“استلمت شهادة تخرج ابني المرحوم محمد، ورأيت تقديره جيد جداً مع مرتبة الشرف، مما عمق حزني وكربي عليه؛ فلم يفرح بثمرة مجهوده.”.. بهذه الكلمات الموجعة عبر عبد الوهاب عبد العليم، عن حزنه الدفين على فلذة كبده.

وكتب الأب المكلوم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: استلمت شهاده تخرج ابنى المرحوم محمد عبدالوهاب ورأيت تقديره جيد جدا مع مرتبه الشرف مما عمق حزنى وكربى عليه فلم يفرح بثمره مجهوده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم فرحه بالنظر إلى وجهك الكريم، انهالت سئل التعليقات على المنشور، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وعلق الدكتور إدريس نجم، قائلاً: غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وجعل أفراحه في الجنة أضعاف أضعاف فرحته في الدنيا، وجعل صبركم في موازين حسناتكم.

وعلق الدكتور محمد العشماوي قائلا: نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.

الشهاة
كفر الشيخ طب كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

