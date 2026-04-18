بعد غياب 31 عامًا .. محافظ كفر الشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز ب

هنأ المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلطيم الرياضي، بمناسبة صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز «ب»، تحت قيادة الكابتن إبراهيم الشهيدي، عقب فوزه على فريق قبريط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب بلطيم.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بصعود نادي بلطيم إلى الدوري الممتاز «ب» بعد غياب دام 31 عامًا، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تحقيق الإنجازات، والسعي نحو الصعود إلى الدوري الممتاز «أ».

وأشار إلى أن بلطيم يُعد من أعرق الأندية الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تطوير مستوى الفريق ورفع كفاءة اللاعبين للحفاظ على هذا الإنجاز والبناء عليه، دعماً للرياضة والرياضيين.