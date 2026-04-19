حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميا.. الحكومة ترد

في ظل التساؤلات الكثيرة بين المواطنين، عن أسعار الكهرباء بعد تحرك أسعار المواد البترولية، تصدرت أنباء عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، لكن الحكومة ردت في الحال ونفت هذه الأشياء، وكشف عن عدم صحة ما تم تداوله، وأنه لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق تخفيف الأحمال وفق ما أشيع.

وحذر الإعلامي أحمد موسى، من بيان متداول على السوشيال ميديا منسوب لمجلس الوزراء، بشأن قطع الكهرباء في الصيف، قائلا: بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين في إطار حرب الشائعات.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هتروح من ربنا فين وأنت بتقول إفك وأكاذيب وضلال ضد البلد.



وواصل الإعلامي أحمد موسى، ان البيان ممهور بختم وشعار مجلس الوزراء حتى أن من يراه يظن أنه صادر عن الحكومة ولكنه يأتي ضمن حملة الشائعات ضد الدولة المصرية.



واستطرد أنه لا يستطيع أحد بفضل الله لا في الإعلام ولا السوشيال ميديا والإعلام المعادي أن يهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، موضحا أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأوضح أن أهالي القرى يشعرون بما تم إنجازه من خدمات في كل مجالات الحياة الخدمية التي يحتاج إليها المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحا أن البناء يتم على مستوى الجمهورية.

كما أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، عدم صحة ما تردد بشأن وجود نية لتخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، مشددًا على أن الدولة وضعت خططًا متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن وزير البترول أكد بشكل قاطع عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن جميع الاستعدادات اللازمة تم اتخاذها لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان مرور فصل الصيف دون أزمات في الطاقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الدولة تعمل وفق خطط واضحة ومدروسة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة بشكل آمن ومستدام.



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، التي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وإلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.

وثيقة مزيفة ووهمية متداولة



وأوضح المركز الإعلامي، أن هذه الوثيقة المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.