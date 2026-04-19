الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميا.. الحكومة ترد

في ظل التساؤلات الكثيرة بين المواطنين، عن أسعار الكهرباء بعد تحرك أسعار المواد البترولية، تصدرت أنباء عن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، لكن الحكومة ردت في الحال ونفت هذه الأشياء، وكشف عن عدم صحة ما تم تداوله، وأنه لم تصدر أي تعليمات بشأن تطبيق تخفيف الأحمال وفق ما أشيع.

وحذر الإعلامي أحمد موسى، من بيان متداول على السوشيال ميديا منسوب لمجلس الوزراء، بشأن قطع الكهرباء في الصيف، قائلا: بيان كاذب يستهدف مصر والمصريين في إطار حرب الشائعات.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هتروح من ربنا فين وأنت بتقول إفك وأكاذيب وضلال ضد البلد.


وواصل الإعلامي أحمد موسى، ان البيان ممهور بختم وشعار مجلس الوزراء حتى أن من يراه يظن أنه صادر عن الحكومة ولكنه يأتي ضمن حملة الشائعات ضد الدولة المصرية.


واستطرد أنه لا يستطيع أحد بفضل الله لا في الإعلام ولا السوشيال ميديا والإعلام المعادي أن يهز ثقة الشعب في قيادته السياسية، موضحا أن هناك مشروعات وإنجازات تتم في كل مكان ضمن مبادرة حياة كريمة.


وأوضح أن أهالي القرى يشعرون بما تم إنجازه من خدمات في كل مجالات الحياة الخدمية التي يحتاج إليها المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحا أن البناء يتم على مستوى الجمهورية.

كما أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، عدم صحة ما تردد بشأن وجود نية لتخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء، مشددًا على أن الدولة وضعت خططًا متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وأوضح ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن وزير البترول أكد بشكل قاطع عدم وجود أي اتجاه لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن جميع الاستعدادات اللازمة تم اتخاذها لتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مؤكدًا أن الأوضاع مستقرة وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لضمان مرور فصل الصيف دون أزمات في الطاقة.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول على أن الدولة تعمل وفق خطط واضحة ومدروسة للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة بشكل آمن ومستدام.


نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة الوثيقة المتداولة والمنسوبة لمجلس الوزراء، التي تتضمن قرارًا لرئيس مجلس الوزراء بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة يشمل تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح من ٣ إلى ٤ ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية، وإلزام المحال التجارية بالإغلاق في تمام العاشرة مساءً.

وثيقة مزيفة ووهمية متداولة 

وأوضح المركز الإعلامي، أن هذه الوثيقة  المتداولة مزيفة، ووهمية، وغير صادرة عن مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية رسمية، ولا يوجد أي قرارات أو تعليمات رسمية جديدة بشأن خطة ترشيد استهلاك الطاقة بخلاف ما يتم تطبيقه، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذه الوثيقة مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشد المركز الإعلامي جميع المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الأمن السيبراني

ترفيه

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد