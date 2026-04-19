الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من امتحانات الإعدادية إلى الاكتشافات الأثرية.. ملخص ترندات المصريين اليوم

رحمة سمير

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» مجموعة من أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث في مصر، والتي تنوعت بين التعليم والإسكان والاكتشافات الأثرية، إلى جانب محتوى لافت على مواقع التواصل الاجتماعي.


في مقدمة اهتمامات الجمهور، جاءت مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تبدأ يوم 4 يونيو 2026 وتستمر حتى 11 يونيو، ضمن الخريطة الزمنية المعتمدة، ما دفع الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن التفاصيل والاستعدادات.

كما تصدر مشروع الإسكان الاجتماعي قوائم البحث، خاصة مع الإعلان عن طرح جديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 9”، إذ كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن توفير نحو 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وسط اهتمام واسع بشروط الحجز وخطوات التقديم الإلكتروني.

وعلى الصعيد الثقافي، لاقى اكتشاف أثري جديد اهتمامًا كبيرًا، بعد إعلان بعثة إسبانية عن العثور على مقبرة رومانية في منطقة البهنسة بمحافظة المنيا، تضم مومياوات مزخرفة وتوابيت خشبية، إلى جانب قطع أثرية من الذهب والنحاس، ما يعكس القيمة التاريخية الكبيرة للاكتشاف.

وفي سياق مختلف، شهدت مواقع التواصل تفاعلًا واسعًا مع فيديو لشباب ألمان قاموا ببناء قارب من الجليد والإبحار به، في تجربة غير تقليدية جذبت انتباه المتابعين.

كما تداول المستخدمون مقطعًا لسائحة أمريكية أعربت خلاله عن إعجابها بالشعب المصري، مشيدة بروحهم الإيجابية وخفة الظل، مؤكدة أن ابتسامة المصريين رغم التحديات كانت من أبرز ما لفت انتباهها خلال زيارتها.

