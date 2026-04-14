دواء بدون روشتة.. مسجل وصديقاه يطلقون النيران على شقيقين داخل صيدلية بالهرم

أصيب شقيقان يعملان بإحدى الصيدليات في منطقة الهرم، عقب تعرضهما لاعتداء من مسجل خطر وصديقيه، بسبب رفضهما بيع عقار طبي دون وصفة طبية.

تم نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شقيقين يعملان داخل صيدلية إثر الاعتداء عليهما.

وكشفت التحريات أن المتهم طلب شراء دواء دون روشتة، وعقب رفض الشقيقين، استعان بصديقيه واعتدوا عليهما، كما أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش، ما أسفر عن إصابة أحد الشقيقين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق.