قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط نصاب انتحل صفة موظف خدمة عملاء بنك للاستيلاء على أموال المواطنين
خسائر فادحة.. روسيا تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
دخل العناية للمرة الثانية.. تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم
الذروة الخميس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الانخفاض
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة مهمة لإصلاح تشريعي متكامل
قوانين الأحوال الشخصية.. توجيهات الرئيس السيسي ثورة تشريعية لحماية الأسرة
بالتعاون مع خبير عالمي.. نجاح جراحة دقيقة بالوجه والفكين بمستشفى المحلة العام
وزير الخارجية يلتقى برئيس جمهورية تتارستان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
مصدر لبناني يكشف الهدف من المفاوضات مع الاحتلال في واشنطن
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
وزير الخارجية السوداني يتفقد سير إمتحانات أبناء الجالية بالقاهرة
الرئيس الإيراني: الدبلوماسية هي المسار المفضل لحل النزاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هددها بعد انفصالهما فحرقت أملاكه.. ملابسات انتقام سيدة من حبيبها السابق بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن ملابسات انتقام سيدة من تهديدات سائق لها عقب قطعها علاقتهما ورفضها الاستمرار معه، ما دفعها لإشعال النار في مركبتي توك توك يمتلكهما أمام منزله بمنشأة القناطر.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الحرق العمد، بعد مواجهتها برصد كاميرات المراقبة لها واعترافها الكامل بالواقعة، حيث أقرت بحرق مركبتي التوك توك انتقاما من صاحبهما، حيث كانت ترتبط معه بعلاقة وانفصلت عنه فهددها لإعادة الارتباط به، ما دفعها للانتقام منه بتلك الطريقة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من «م. ص»، 32 سنة، سائق توك توك، أفاد فيه بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ باشتعال النيران في دراجتين ناريتين ملكه أثناء تواجدهما أمام المنزل، وتمكن بمساعدة الأهالي من إخمادهما، دون أن يتهم أحدا في بداية الأمر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتبين وجود الدراجتين أمام منزل المبلغ، الأولى توكتوك ماركة "بجاج" موديل 2020، أسود اللون، منتهية التراخيص، وقد تفحمت بالكامل، والثانية بدون لوحات معدنية، ماركة "دايو 40"، سوداء اللون، وتبين احتراق مقعدها.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تم رصد شخص يقوم بسكب مادة حارقة على الدراجتين وإشعال النيران بهما، ثم الفرار من المكان.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها «إ. ج»، 35 سنة، ربة منزل.

بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها سكبت «جاز»،  على الدراجتين ثم أضرمت النيران بهما وفرت هاربة.

وبمواجهة المبلغ، أيد ما جاء بأقوال المتهمة والتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتقام سيدة من حبيبها السابق النيابة العامة انتقام سيدة منشأة القناطر مركز شرطة منشأة القناطر

