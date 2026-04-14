هددها بعد انفصالهما فحرقت أملاكه.. ملابسات انتقام سيدة من حبيبها السابق بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن ملابسات انتقام سيدة من تهديدات سائق لها عقب قطعها علاقتهما ورفضها الاستمرار معه، ما دفعها لإشعال النار في مركبتي توك توك يمتلكهما أمام منزله بمنشأة القناطر.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الحرق العمد، بعد مواجهتها برصد كاميرات المراقبة لها واعترافها الكامل بالواقعة، حيث أقرت بحرق مركبتي التوك توك انتقاما من صاحبهما، حيث كانت ترتبط معه بعلاقة وانفصلت عنه فهددها لإعادة الارتباط به، ما دفعها للانتقام منه بتلك الطريقة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من «م. ص»، 32 سنة، سائق توك توك، أفاد فيه بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ باشتعال النيران في دراجتين ناريتين ملكه أثناء تواجدهما أمام المنزل، وتمكن بمساعدة الأهالي من إخمادهما، دون أن يتهم أحدا في بداية الأمر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وتبين وجود الدراجتين أمام منزل المبلغ، الأولى توكتوك ماركة "بجاج" موديل 2020، أسود اللون، منتهية التراخيص، وقد تفحمت بالكامل، والثانية بدون لوحات معدنية، ماركة "دايو 40"، سوداء اللون، وتبين احتراق مقعدها.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تم رصد شخص يقوم بسكب مادة حارقة على الدراجتين وإشعال النيران بهما، ثم الفرار من المكان.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها «إ. ج»، 35 سنة، ربة منزل.

بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها سكبت «جاز»، على الدراجتين ثم أضرمت النيران بهما وفرت هاربة.

وبمواجهة المبلغ، أيد ما جاء بأقوال المتهمة والتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.