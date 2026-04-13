تفاصيل حبس طرفي مشاجرة 4 أيام بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بسب خلافات بينهم لقيام الطرف الأول ببناء غرفة مخالفة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام أول بالقاهرة .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول : (ربة منزل)، وطرف ثان: (أحد الأشخاص) مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام أول بالقاهرة لخلافات بينهم بسبب قيام الطرف الأول ببناء غرفة مخالفة بعقار كائن بدائرة القسم قام على إثر ذلك الثانى بإبلاغ الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم الصلح والتراضى فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





