رفض ينزلها عند البيت.. سيدة تستعين بزوجها وصديقة للتعدي بالضرب على سائق بتطبيق تفل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى بعض الأشخاص بالضرب على سائق بإحدى شركات النقل الذكى بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد المجنى عليه (سائق بإحدى شركات النقل الذكى - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبسؤاله قرر أنه حال قيامه بتوصيل إحدى السيدات نشبت بينهما مشادة كلامية لعدم موافقته على توصيلها لأحد الشوارع الجانبية بمحل سكنها حرصاً على سلامة السيارة لوجود إصلاحات بالطريق، فقامت على إثر ذلك بالإستعانة بزوجها وصديقه حيث قاموا بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم (ربة منزل ، زوجها ، صديقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.