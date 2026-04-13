عايزه تزود مشاهدات .. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكوة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.