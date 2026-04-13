قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 25 جنيه | سعر الذهب في مصر الآن
استحقاق تاريخي غير مسبوق .. أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
التضليل معركة العصر .. الأوقاف تنفى تصريحات منسوبة للوزير عن مساندة إيران
هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم
الرئيس السيسي يعجّل بـ إصلاح واستقرار الأسرة المصرية .. دعم للفئات الأكثر احتياجًا
سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم
تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران
الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم
أجواء مبهجة.. الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع
ماذا تفعل إذا ضاق بك الحال؟.. رسائل من الأزهر لحماية النفس من الانهيار
مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري
تكليف عاجل جديد من النائب العام بشأن حظر النشر في الجرائم المجتمعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل عاطل إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين سائق ونجله بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع عاطل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى قيام المجني عليه بسرقة بعض محتويات شقة تحت الإنشاء، قبل أن يتمكن مالك الشقة – سائق – بمساعدة نجله من ملاحقته واسترداد المسروقات.

وأوضحت التحريات أن المتهم استل سلاحًا أبيض وحدثت مشادة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي على نجل المتهم وإصابته، قبل أن يتمكن السائق ونجله من السيطرة عليه، والتعدي عليه، مما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إرشاد القوات عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقتــل عاطل الهرم الجيزة مشاجرة

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

