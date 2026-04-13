سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل عاطل إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين سائق ونجله بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع عاطل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى قيام المجني عليه بسرقة بعض محتويات شقة تحت الإنشاء، قبل أن يتمكن مالك الشقة – سائق – بمساعدة نجله من ملاحقته واسترداد المسروقات.

وأوضحت التحريات أن المتهم استل سلاحًا أبيض وحدثت مشادة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي على نجل المتهم وإصابته، قبل أن يتمكن السائق ونجله من السيطرة عليه، والتعدي عليه، مما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إرشاد القوات عن السلاح المستخدم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.