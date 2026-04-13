لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة زوجته بإحدى قرى بني مزار شمال المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بورود بلاغ بمصرع سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار شمال المنيا لفحص البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع سيدة شابة تدعى م 21 سنة، ومقيمة بإحدى قرى مركز بني مزار، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها يدعى ا. م ، مما أدى إلى مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها، وكشفت التحريات الأولية أن الزوج المتهم تعدى بالضرب المبرح على زوجته حتى سقطت قتيلة.

وجارٍ معرفة ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.