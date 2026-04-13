إعدام ربع طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية على مستوى جميع المراكز والأحياء، للتصدي لكافة صور المخالفات، وضبط الأسواق، ومنع الغش والتلاعب، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وفي هذا الإطار، وبتوجيهات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة من خلال اللجنة العامة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، لإحكام الرقابة على المحال العامة، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بمشاركة إدارات التراخيص وتنظيم الإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تموين بندر المنيا، استهدفت عددًا من المحال والمنشآت الغذائية بنطاق حي وسط وحي شمال مدينة المنيا.

وأسفرت الحملة عن إعدام نحو ربع طن من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من جودة وسلامة الأغذية المتداولة بالأسواق.