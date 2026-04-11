الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ المنيا : أعيادنا ترسخ مبادئ الإخاء وتدعم ملحمة البناء بالجمهورية الجديدة | صور

ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمطرانيات المنيا بمناسبة عيد القيامة المجيد، في إطار ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.

رافق المحافظ خلال جولته لتقديم التهنئة الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الأمنية، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من الواعظات والأئمة من الأزهر الشريف والأوقاف .

واستهل المحافظ جولته المسائية بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، حيث كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، كما زار مطرانية الأقباط الكاثوليك وقدم التهنئة لنيافة الأنبا باسيلوس، مطران المنيا، ثم توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية لتقديم التهنئة للشيخ عصام عطية، راعي الكنيسة، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري بمختلف طوائفهم.

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لمواطني مصر عامة، ولأبناء محافظة المنيا من الإخوة الأقباط خاصة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعم الأمن والاستقرار، مشددًا على أن المصريين جميعًا يجمعهم هدف واحد ومصير مشترك نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء كدواني أن الأعياد في مصر لا تقتصر على كونها مناسبات دينية، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والتعايش المشترك، التي توارثها المصريون عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن هذه الروح الوطنية الصادقة تمثل المحرك الرئيسي لمواصلة جهود البناء والتعمير، وصناعة مستقبل أفضل يليق بطموحات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب نيافة الأساقفة ورؤساء الكنائس عن تقديرهم لزيارة محافظ المنيا، مؤكدين أنها تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، وأن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا يعمل من أجل رفعة الوطن واستقراره.
 

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

