محافظ المنيا : أعيادنا ترسخ مبادئ الإخاء وتدعم ملحمة البناء بالجمهورية الجديدة | صور

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمطرانيات المنيا بمناسبة عيد القيامة المجيد، في إطار ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد.

رافق المحافظ خلال جولته لتقديم التهنئة الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات الأمنية، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من الواعظات والأئمة من الأزهر الشريف والأوقاف .

واستهل المحافظ جولته المسائية بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، حيث كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، كما زار مطرانية الأقباط الكاثوليك وقدم التهنئة لنيافة الأنبا باسيلوس، مطران المنيا، ثم توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية لتقديم التهنئة للشيخ عصام عطية، راعي الكنيسة، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع أبناء الشعب المصري بمختلف طوائفهم.

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لمواطني مصر عامة، ولأبناء محافظة المنيا من الإخوة الأقباط خاصة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يحفظ الوطن ويديم عليه نعم الأمن والاستقرار، مشددًا على أن المصريين جميعًا يجمعهم هدف واحد ومصير مشترك نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء كدواني أن الأعياد في مصر لا تقتصر على كونها مناسبات دينية، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز قيم الإخاء والتسامح والتعايش المشترك، التي توارثها المصريون عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن هذه الروح الوطنية الصادقة تمثل المحرك الرئيسي لمواصلة جهود البناء والتعمير، وصناعة مستقبل أفضل يليق بطموحات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب نيافة الأساقفة ورؤساء الكنائس عن تقديرهم لزيارة محافظ المنيا، مؤكدين أنها تعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن، وأن الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا يعمل من أجل رفعة الوطن واستقراره.

