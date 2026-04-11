مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع شخص في موقع الحادث، وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات نتيجة شدة الانقلاب.

تم نقل جميع المصابين والجثمان إلى المستشفى، حيث جرى استقبال الحالات داخل أقسام الطوارئ وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة دقيقة للحالات الحرجة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

