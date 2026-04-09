قبل تداولها بالأسواق.. ضبط وإعدام 2 طن دواجن نافقة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، علي تكثيف الحملات الرقابية لحماية الصحة العامة والتصدي للمخالفات البيئية والغذائية.

وقال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تم ضبط سيارة محملة بنحو 2000 كيلو جرام من الفراخ النافقة، في مخالفة جسيمة تهدد سلامة المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والمجازر والجهات المعنية.

وعلى الفور، تم إعدام الكمية المضبوطة بالكامل وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، لمنع تسربها أو تداولها بالأسواق، كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية، لضبط أي مخالفات تتعلق بالسلع الفاسدة أو المخلفات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.