رئيس جامعة العاصمة يشارك في “ملتقى الحضارات” بجامعة المنيا لتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، في فعاليات “ملتقى الحضارات على أرض الحضارات – عروس صعيد مصر”، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2026، بمشاركة واسعة من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

كما شارك مكتب الطلاب الوافدين بجامعة العاصمة، بوفد من سفراء الطلاب الوافدين من جنسيات متعددة، شملت نيجيريا والسودان وزامبيا والأردن وفلسطين والصومال وسلطنة عُمان والهند، ويمثلون كليات الجامعة المختلفة، في تجسيد حي لروح التنوع والتكامل الثقافي داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن هذا الملتقى يمثل منصة مهمة للحوار الحضاري وتبادل الثقافات، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزز قيم التعايش والتفاهم المشترك بين الطلاب من مختلف الخلفيات.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة جامعة العاصمة في هذا الملتقى تعكس اهتمامها بتعزيز البحث العلمي المشترك والانفتاح على التجارب الدولية، مشيرًا إلى أن التفاعل الثقافي بين الطلاب يُعد أحد أهم ركائز بناء المعرفة وتبادل الخبرات، بما يدعم توجه الجامعة نحو العالمية.

ويهدف “ملتقى الحضارات” إلى إبراز التراث المصري العريق، وفتح آفاق جديدة للتفاعل بين الحضارات المختلفة، من خلال أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، تعكس ثراء وتعدد الثقافات المشاركة.

وأوضحت الدكتورة لبني شهاب، مدير مكتب الطلاب الوافدين، أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية جامعة العاصمة لتعزيز دورها في دعم التبادل الثقافي الدولي، وترسيخ قيم القيادة والتنوع والمواطنة العالمية بين طلابها، بما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية منفتحة على العالم، مؤكدة على تميز طلاب الجامعة الوافدين وتمثيلهم المشرف بإشراف الدكتورة علياء فكري و طارق إسماعيل

ومن جانبهم، عبّر الطلاب الوافدون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مؤكدين أن تمثيلهم لبلدانهم وجامعتهم في هذا الملتقى يُعد فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية وتبادل الخبرات، فضلًا عن اكتساب تجارب ثقافية جديدة.