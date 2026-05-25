الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زلزال في الليجا.. فياريال يمزق أتلتيكو مدريد بخماسية تاريخية.. وانهيار دفاعي يهز مشروع سيميوني

سيميوني
سيميوني
منتصر الرفاعي

تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة ثقيلة أمام مضيفه فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني في ليلة صعبة كشفت الكثير من علامات الاستفهام حول الحالة الدفاعية لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، رغم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بداية قوية من فياريال وانهيار مبكر لأتلتيكو

فرض فياريال سيطرته مبكرا على مجريات اللقاء، مستغلا حالة الارتباك الدفاعي التي ظهر بها أتلتيكو مدريد، ليفتتح داني باريخو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل أن يواصل أصحاب الأرض تفوقهم الهجومي بسلسلة أهداف متتالية أربكت حسابات الضيوف.

وأضاف أيوزي بيريز هدفين خلال الدقيقتين 33 و53 فيما سجل جيورجيس ميكاوتادزي هدفا آخر في الدقيقة 39، وأحرز باب جايي الهدف الرابع في الدقيقة 44 بينما اكتفى أتلتيكو مدريد بهدف وحيد حمل توقيع مارك بوبيل.

أسوأ ليلة دفاعية في عهد سيميوني

شهدت المباراة رقما سلبيا غير معتاد لفريق دييجو سيميوني بعدما استقبل أتلتيكو أربعة أهداف كاملة في الشوط الأول للمرة الأولى خلال مسيرة المدرب الأرجنتيني مع الفريق، الممتدة لأكثر من 800 مباراة في مختلف البطولات.

وظهر الخط الخلفي لأتلتيكو بصورة مهتزة، مع صعوبة واضحة في التعامل مع الضغط الهجومي السريع الذي فرضه لاعبو فياريال ما تسبب في واحدة من أكثر الليالي قسوة على دفاع الروخيبلانكوس.

خوان موسو يدخل دائرة الانتقادات

لم يسلم الحارس الأرجنتيني خوان موسو من الانتقادات بعدما تسبب في ركلة جزاء مبكرة إثر تدخله على نيكولاس بيبي داخل منطقة الجزاء، ليحولها باريخو إلى هدف أول منح أصحاب الأرض أفضلية معنوية كبيرة.

كما رفع موسو رصيده إلى ثلاث ركلات جزاء تسبب بها هذا الموسم، ليعادل أحد أسوأ الأرقام السلبية بين حراس المرمى في الدوريات الأوروبية الكبرى، ويصبح صاحب رقم غير مرغوب فيه داخل أتلتيكو مدريد خلال حقبة سيميوني.

وأنهى فياريال الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الرابع، رغم نجاحه في ضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا.

هل يدفع سيميوني ثمن الانهيار الدفاعي؟

ورغم أن الهزيمة لن تؤثر على مشاركة أتلتيكو مدريد القارية في الموسم المقبل فإن السقوط القاسي أمام فياريال يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن حاجة الفريق لإعادة ترتيب أوراقه الدفاعية فهل تكون خماسية فياريال جرس إنذار يدفع سيميوني لإحداث تغييرات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد؟

